Parket onderzoekt verdacht overlijden in Roeselare

Woensdagmorgen werd in Roeselare het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen. Hoewel de vrouw geen duidelijke verwondingen had, spreekt het parket toch van een verdacht overlijden. Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen.

Het was de vriend van de vrouw die het lichaam aantrof in haar woning langs de Rumbeeksesteenweg in Roeselare. Het parket heeft intussen een onderzoeksrechter aangesteld, en een wetsdokter zal het lichaam van de vrouw onderzoeken.

