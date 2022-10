Het Parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Brugge, in de straat Verbrand Nieuwland.

Daar werd het lichaam aangetroffen van een vrouw uit 1971. Er is een wetsgeneesheer aangesteld. Of er kwaad opzet mee gemoeid is, is voorlopig niet duidelijk. Dat moet het onderzoek nu uitwijzen. De vriend van het slachtoffer (een man uit 1982) wordt verhoord.