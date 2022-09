Parket ontkent extra moordpoging in woonzorgcentrum Oostrozebeke

Het parket ontkent dat het een zevende mogelijke moordpoging in woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke onderzoekt. "De feiten waren al deel van het lopend onderzoek", klinkt het. Eerder schreef Het Laatste Nieuws dat er mogelijk een zevende moordpoging werd onderzocht.

Volgens Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws gaat het om een vrouw van 91 die een jaar geleden twee dagen op rij een overdosis insuline ingespoten kreeg. De vrouw stierf enkele maanden later. Een familielid van de vrouw heeft de feiten gemeld aan de onderzoekscel van van de twee media. Die heeft het gerecht verwittigd.

Drie moorden en zes pogingen

Maar volgens het parket klopt dat niet. "De feiten waarvan sprake is in de pers maakten al deel uit van het lopend gerechtelijk onderzoek", klinkt het. "In totaal zitten in het onderzoek drie moorden en zes moordpogingen."

Intussen loopt er ook een onderzoek door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Het woonzorgcentrum staat onder verhoogd toezicht en het mag voorlopig geen nieuwe bewoners aannemen. Het rusthuis moet zijn medicatiebeleid op punt zetten en hierover strikt rapporteren aan de overheid.

