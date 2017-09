Dat bevestigt woordvoerster Sarah Demeyer van het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. Het parket doet dit op eigen initiatief.

De burgemeester van Anzegem stierf woensdag na een complicatie bij een routine-operatie in het ziekenhuis van Aalst. Het parket zal wellicht willen onderzoeken of dat het gevolg is van een medische fout.