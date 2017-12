Parket opent onderzoek naar omgewaaide torenkraan

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne is een onderzoek gestart naar het dodelijke ongeval met een omgewaaide torenkraan in Nieuwpoort. Dat bevestigt procureur Filiep Jodts. Een deskundige is ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken.

Woensdagavond even voor 18 uur viel een torenkraan door hevige windstoten om op een appartementsgebouw in de Meeuwenlaan in Nieuwpoort-Bad. Een 73-jarige vrouw kwam daarbij om het leven. Het gevaarte bracht ook zware schade toe aan de drie bovenste verdiepingen van residentie Mosselbank. Die drie verdiepingen zijn onbewoonbaar verklaard.

"Momenteel is er geen kans op instortingsgevaar, maar toch mag niemand het gebouw nog betreden", zegt de stad. In het andere gebouw, Residentie Morgenzon, is er geen instabiliteitschade, maar wel waterschade.

