Parket start onderzoek naar WZC Prinsenhof in Brugge

Het parket start een onderzoek naar woonzorgcentrum Prinsenhof in Brugge. Uit anonieme getuigenissen van huidige en voormalige personeelsleden blijkt dat bewoners door een tekort aan personeel niet altijd de juiste zorg hebben gekregen.

Er zijn ook problemen met de gebouwen.

Woonzorgcentrum Prinsenhof in Brugge is nochtans een luxueus woonzorgcentrum. Het maakt deel uit van de Franse commerciële groep Orpea. Die heeft vorige maand de directeur en een staflid ontslagen, na een inspectie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Orpea heeft ook een klacht ingediend bij de politie, waarop het parket een onderzoek is gestart. Volgens de groep ligt er een plan klaar om de problemen aan te pakken.