Parket voert onderzoek naar alle grafdelvers Brugge

Dat schrijven diverse kranten. Het parket van Brugge zal nu een strafonderzoek starten. De stad stelt zich burgerlijke partij ten opzichte van de hele dienst, dus niet enkel tegen de twee medewerkers die eerder al in opspraak kwamen. De rest van de ploeg beweert onschuldig te zijn. Enkele weken geleden kwam aan het licht dat één van hen een nazikruis had getekend in het skelet van een opgegraven lichaam. Hij had ook een gouden tand en ring verkocht en er bleken foto's te zijn genomen. Een ander bleek ook diefstal te hebben gepleegd. De twee werden ontslagen.

