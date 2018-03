Parket vraagt uitlevering bestuurder dodelijk ongeval

Vanmorgen trof een bestuurder een wagen met Franse nummerplaat aan in de gracht naast de snelweg. Wellicht is de bestuurder achter het stuur in slaap gevallen en moet hij zo in de gracht gereden zijn.

In de wagen zat een passagier, die al ter plaatse overleden was. Het gaat om een man van twintig jaar uit Frankrijk.

Opgepakt in Duinkerke

De bestuurder van de wagen was eerst op de vlucht. Duikers en hulpdiensten zochten in de omgeving nog naar de bestuurder, maar zonder succes. In de auto werden er wel bloedsporen van hem gevonden en zijn rijbewijs. De politie van Duinkerke spoorde hem op en arresteerde hem. Het parket van Veurne vraagt nu de uitlevering van de man.

De rechterrijstrook van de E40 werd door het ongeval lange tijd afgesloten, maar er was geen hinder voor het verkeer.