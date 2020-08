Parket wil 22 hooligans voor rechtbank slepen

In de zaak van de rellen na de voetbalwedstrijd Club Brugge-Antwerp in oktober 2017 wil het parket 22 verdachten voor de correctionele rechtbank brengen.

Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Het gaat om vijftien hooligans van Club Brugge en zeven van ADO Den Haag.

Op 22 oktober 2017 kwam het na de beladen match Club Brugge-Antwerp tot zware rellen op de Gistelse Steenweg in Sint-Andries Brugge. De relschoppers zorgden voor heel wat schade aan woningen en voertuigen. De politie werd bekogeld met allerhande projectielen waardoor maar liefst twaalf politiemensen verwondingen opliepen. Op basis van de camerabeelden kwamen uiteindelijk vijftien hooligans van Club Brugge in het vizier van de speurders. Het gaat onder andere om Björn F., die ook al veroordeeld werd voor de vechtpartij na Club Brugge-Napoli in november 2015. Ook voor Kevin D. vraagt het parket de verwijzing naar de correctionele rechtbank. Tijdens het onderzoek naar de rellen vonden de speurders op zijn smartphone dubieuze beelden die hij tijdens zijn job als grafdelver maakte. Voor die reeks feiten van grafschennis kreeg hij ondertussen twaalf maanden cel, waarvan de helft met uitstel.

Den Haag

Het onderzoek wees ook uit dat enkele Hagenezen bewust naar Brugge afzakten om keet te schoppen. Dat is op zich niet zo verwonderlijk, want de hooligans van Club Brugge zijn "bevriend" met de harde kern van de Nederlandse Eredivisieclub ADO Den Haag. Het parket wil dat zeven Nederlanders zich voor de strafrechter moeten verantwoorden. Het is nog niet bekend wanneer de Brugse raadkamer zich een eerste keer over de zaak zal buigen. De hooligans worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen aan politiemensen, weerspannigheid, vernielingen en bendevorming.

