Parket wil voetbalhooligans voor strafrechter

Zeventien voetbalhooligans zullen binnenkort voor de raadkamer mogen verschijnen voor een ernstig geval van voetbalgeweld op de Eiermarkt in Brugge nu bijna twee jaar geleden. Het parket vraagt dat ze doorverwezen worden naar de strafrechtbank.

De feiten gebeurden na de match Club Brugge - Napoli en het onderzoek is nu afgerond. De zeventien, onder wie Jelle Borkelmans, de zoon van gewezen Club Brugge-speler Vtial Borkelmans, worden verdacht van opzettelijke slagen met voorbedachten rade en met tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Bij het incident raakten drie slachtoffers gewond: een Italiaanse politieman en twee toevallige passanten. Ze worden ook verdacht van bendevorming. In het dossier zijn ook nog twee oudere gevallen van voetbalgeweld opgenomen, onder meer die in Lokeren op 15 juli 2015 en in Beringen op 11 november 2012. Dat geldt ook voor enkele gevallen van uitgaansgeweld. De zaak komt voor de raadkamer op 15 november.