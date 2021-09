Parking Aanwijs is nieuwe onthaalpoort voor landschapspark Bulskampveld

Op 25 september is de heringerichte parking Aanwijs in Beernem ingehuldigd. De parking bij het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld en het ANB-domein Vagevuurbossen heeft na de herinrichting een pleintje met zit-en-picknickbanken en een gebouwtje met toiletten en infoborden.

Om bezoekers beter te kunnen ontvangen, kozen partners van het landschapspark Bulskampveld ervoor om onder andere onthaalpunten aan te duiden. Ze kozen het Aanwijs als de grootste onthaalpoort van het landschapspark, dat elk jaar meer dan 200.000 bezoekers trekt.

Minder parking voor betere ontmoeting

Via het inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs van de Vlaamse Landmaatschappij kreeg de parking Aanwijs met zijn omgeving nu een meer hedendaagse look. De herinrichtingswerken startten in juni 2020 en zijn nu klaar. Zo is er een deeltje van de parking is omgevormd tot een onthaalplein met zit-en-picknickbanken. Daarnaast is er ook een grasveldje dat als evenementenzone dient. Als de parking volzet is, kan het grasveld gebruikt worden om te parkeren.

In het nieuwe onthaalgebouw vinden bezoekers toiletten en infoborden over het landschapspark Bulskampveld. Het gebouw heeft een luifel waar ze kunnen schuilen voor de regen of de felle zon. De fiets- en wandelpaden van het knooppuntennetwerk Bulskampveld die aansluiten op de onthaalparking en de ruiterroute, zijn herschikt voor een vlottere en veiliger circulatie.

Een enthousiaste burgemeester

Jos Sypré, burgemeester van Beernem, is enthousiast over de samenwerking tussen de partners van het landschapspark, én over de resultaten: “Er is een mooi nieuw pleintje, er is voldoende plaats om fietsen te stallen, en er blijft ruimte voor 550 auto’s. Bezoekers kunnen hier veilig en comfortabel aan hun tocht beginnen. Ik zie de metamorfose van het Aanwijs als een grote aanwinst voor het landschapspark Bulskampveld.”