Parking Westkerke weer open voor truckers

De parking langs de E40 in Westkerke richting Frankrijk is sinds vandaag weer open voor vrachtwagenbestuurders.

De parking ging drie jaar geleden dicht omwille van de vele problemen met mensensmokkelaars en transmigranten die er in de vrachtwagens probeerden te klauteren om in Groot-Brittannië te geraken. Er is onder meer een omheining geplaatst en er is camerabewaking. Er komt ook nachtbewaking. Daar kunnen vrachtwagenbestuurders weer hun lange pauzes nemen. Op de parking van Jabbeke zal het eind dit jaar niet meer mogelijk zijn om er te overnachten, die parking wordt een plaats waar truckers even kunnen pauzeren of tanken.

De parking heeft nu 30 plaatsen, dat wordt in de loop van het jaar uitgebreid naar 100. Er komt ook nog een nieuwe toplaag, een vast sanitair paviljoen en bijkomend hekwerk.