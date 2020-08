Parkinsonpatiënt vertrekt in Oostende voor tocht rond België

Zondag is parkinsonpatiënt Ivo de Bisschop (65) vanuit Oostende gestart aan een tocht langs de Belgische grens om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte. De 'Stop Parkinson Walk' van 1.500 kilometer zal 49 dagen duren en moet 1 miljoen euro opbrengen.

Ivo de Bisschop kreeg een drietal jaar geleden zelf de diagnose parkinson. "Ik kon maar niet aanvaarden dat er geen medicijn bestaat dat de ziekte geneest of minstens afremt", zegt de Bisschop. "Daarom ben ik zelf actie beginnen ondernemen."

30 kilometer per dag

De tocht start op zondag 23 augustus in Oostende en zal er ook eindigen, op 10 oktober. Samen met een vriend zal de Bisschop zo 47 dagen stappen en 2 dagen rusten, goed voor een gemiddelde van ongeveer 30 kilometer per dag. Als training wandelde hij sinds december al zo'n 2.500 kilometer. "Ik ben er zowel fysiek als mentaal volledig klaar voor", klinkt het.

Meestappen

Normaal was het de bedoeling dat mensen konden meewandelen op de tocht, maar door het coronavirus wordt dat afgeraden. Wie wil kan in zijn eigen gemeente meestappen en stappen sponsoren op de website. Daarop zijn de wandelaars ook live te volgen en is te zien hoeveel geld er al ingezameld is.