Parlementslid wil doorlichting alle slachthuizen

Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (onafhanklijke) eist naar aanleiding van de beelden over de dierenmishandeling in het slachthuis van Tielt een doorlichting van alle slachthuizen. Hij heeft daartoe een resolutie ingediend.

"Ik vermoed dat dit een algemeen probleem is", aldus Sanctorum over de dierenmishandeling in slachthuizen.

Sanctorum wil dat het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) alle slachthuizen doorlicht, knelpunten verzamelt en aanbevelingen formuleert om het dierenwelzijn sterk te verbeteren. Parlement en regering moeten vervolgens beslissingen nemen.

Sanctorum vermoedt dat de beelden uit Tielt "geen alleenstaande feiten zijn, maar dat de verschrikkingen kunnen gebeuren in alle slachthuizen". In elke fase van het slachtproces - van transport tot slachten - kan ernstig dierenleed optreden, stelt hij. "We weten vandaag weinig over wat echt gebeurt tijdens het slachttraject."

Het dierenleed moet stoppen, aldus nog het Vlaams parlementslid. "Het ILVO moet aanbevelingen doen, gaande van het transport tot het slachthuis. De hele keten naar en in het slachthuis en het slachten moet onder de loep."

Sanctorum heeft een resolutie voorgelegd om een dergelijke doorlichting te eisen. Groen en sp.a hebben al toegezegd, andere partijen nog niet.

