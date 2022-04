Parsidance in Rumbeke: startschot van festivalzomer in West-Vlaanderen

In Rumbeke vindt vandaag voor het eerst in 2 jaar opnieuw een editie van Parsidance plaats. Dat is het eerste grote openluchtfestival van het seizoen in onze provincie.

In Rumbeke bij Roeselare komen vandaag zo'n 4000 jongeren samen om te dansen en te feesten. Het festival met 50 DJ’s verspreid over vier podia is een organisatie van de plaatselijke Scouts.

Met de verschillende genres die aan bod komen is er voor elk wat wils. Op de mainstage wordt er alround partymuziek gespeeld, DJ's in de Bunker verzorgen het zwaardere house-techno werk. In Dixieland kiezen lokale DJ's de platen en op het nieuwe podium de Hexagon Club kan je dansen op disco en classics.

Op tien jaar tijd is het aantal bezoekers vertienvoudigd. De kaartenverkoop ging hard, de 3500 voorverkooptickets waren in geen tijd de deur uit. Door Corona werd het muziekfestival twee jaar op rij afgelast. Veel bezoekers hadden nog hun ticket van 2020.

Het feestje in Rumbeke duurt nog tot één uur vannacht. Ondermeer DJ DIMARO, Mark with a K en MC Chucky, Imran Shah en Nina Black zullen de festivalweide nog op stelten zetten.