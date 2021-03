Partnergeweld stijgt fors in onze provincie

Vorig jaar kreeg hulplijn 1712 bijna 300 meldingen van agressie binnen relaties. Ook het aantal minderjarigen dat de dupe is van geweld of misbruik neemt toe.

Door de lockdown en corona zijn er vaker ruzies binnen gezinnen en escaleren die ook meer. Er is ook nog altijd een bijzonder groot taboe rond familiaal geweld.

Forse stijging

Er zijn een pak meer mensen die vorig naar de hulplijn 1712 hebben gebeld. In 2020 waren er in West-Vlaanderen 1862 oproepen over geweld, misbruik of kindermishandeling. Dat zijn er bijna een derde meer dan het jaar ervoor. Ook de agressie tussen partners neem toe. Zo’n 300 mensen waren vorig jaar slachtoffer van geweld binnen hun relatie.

De stijging is fors, al is het wellicht nog altijd een minderheid die echt hulp zoekt. De meeste slachtoffers die bellen zijn vrouwen. Voor mannen is het taboe nog groter.

Ook het aantal minderjarige slachtoffers van geweld, misbruik of kindermishandeling stijgt. Het taboe rond agressie in gezinsverband doorbreken blijft een gigantische uitdaging.

Louise Defauw (zie foto) uit Tielt is zeven jaar lang slachtoffer geweest van partnergeweld. Eind mei vorig jaar zette ze een punt achter haar relatie en al die tijd hield ze haar pijn verborgen voor de buitenwereld. Pas na uitgebreid gesprek met een vriendin vond ze de kracht om haar leven een nieuwe wending te geven. Louise roept andere slachtoffers op om partnergeweld te melden en bespreekbaar te maken.