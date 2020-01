Pas 17 jaar en al helikopterpiloot in Knokke-Heist

Thibaut is één van de jongste helikopterpiloten van het land. Wij vlogen vanmiddag met hem mee vanuit Knokke-Heist. Ook burgemeester Leopold Lippens kwam een kijkje nemen.

"Thibaut is anderhalf jaar geleden, oktober 2018, op 16-jarige leeftijd begonnen met zijn theorie opleiding in Knokke-Heist, onder de vleugels van Toran Helicopters", zegt zijn trotse vader.

Examen met de voormalige privé-piloot van sultan van Oman

"Hij ging toen 2 maal per week naar de les ‘s avonds, telkens op maandag- en vrijdagavond. Dit deed hij in combinatie met zijn middelbare studies. Op 7 oktober 2019 slaagde hij voor zijn theoretisch examen in Brussel. Voor 9 vakken moet je telkens een minimum van 75% per vak behalen. Ondertussen was hij ook al bezig met zijn praktijklessen. En onlangs heeft hij dan met Danny Croon zijn praktijkexamen afgelegd en is hij hiervoor geslaagd!"

Danny Croon was 11 jaar de privépiloot voor de sultan van Oman, die onlangs overleden is. Danny zelf is sinds 2 jaar terug in België, maar hij heeft in 2004 de helihaven in Knokke-Heist opgestart.