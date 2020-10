Rederij P&O laat het schip "Pride of Bruges", voortaan tussen Hull en Rotterdam varen als vervanger van het zusterschip "Pride of Hull", dat getroffen is geweest door een scheepsbrand in de machinekamer. Normaal zou P&O Ferries de lijn tegen nieuwjaar opdoeken. Maar dat gebeurt noodgedwongen dus vroeger. En zo is er in ons land geen enkele passagiersverbinding meer met Groot-Brittannië.

