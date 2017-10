Passendale klaar voor Silent City meets Living City

Dat is een plechtigheid waarbij 100 jaar Slag bij Passendale herdacht wordt. Niet de klassieke herdenking dit keer, maar ’t zijn ondermeer de inwoners van groot-Zonnebeke zelf die nauw betrokken zijn. De bedoeling is om met kleine kaarsjes alle 12.000 graven op het Tyne Cot Cemetery te verlichten.

Debbie Manhaeve, Memorial Museum Passchendaele 1917: “Silent City meets living city is eigenlijk ontstaan uit het idee dat er in Groot-Zonnebeke 12.000 inwoners zijn en dat er op Tyne Cot bijna 12.000 soldaten begraven liggen. Wij weten ook dat we niet alle inwoners van Zonnebeke hier konden krijgen, en daarom hebben we beslist om het reflectiemoment open te stellen voor iedereen.”

