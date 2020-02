Passerelle blaast 15 kaarsjes uit

Passerelle heeft een heel bijzonder parcours afgelegd als artistieke dansstudio en platform voor hedendaagse dans in Kortrijk.

Passerelle heeft zijn roots in Kortrijk, maar de organisatie slaat zijn vleugels uit. ‘We hebben nu ook een kantoor in Genk. Dat is iets waar we heel trots op zijn. Dankzij stad Kortrijk kunnen we nu de Budatoren beginnen exploiteren en dat vinden we een unieke kans die we met beide handen zullen grijpen’, aldus Pol Coussement, de bezieler en artistieke leider van Passerelle.

Dit weekend pakte Passerelle uit met twee opmerkelijke voorstellingen in Budascoop. Zo was er een choreografie met maatschappelijk kwetsbare jongeren uit het Noord-Franse Roubaix.