Pastafabriek Soubry is 100 jaar oud

Soubry is nog altijd een West-Vlaams familiebedrijf, de enige nog overgebleven pastaproducent van het land. De 400 werknemers van Soubry hebben er een druk jaar opzitten, want mensen hebben tijdens corona massaal pasta gekocht. Het is dan ook een typisch hamsterproduct.

Spaghetti is nog altijd het belangrijkste product van Soubry, per dag produceren ze 800.000 porties. In het bedrijf werken zowat 400 medewerkers. 65 procent van de productie gaat naar de export, tot in Japan. De smaken zijn in 100 jaar tijd veranderd, net als de eetgewoonten. Dat vraagt investeren in vernieuwing om te blijven voldoen aan de verwachting van de consument.