De parochianen van de kerk op 't Hoge in Kortrijk hebben In een brief aan de bisschop gevraagd of hun pastoor mag blijven.

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Pastoor John Dekimpe is 75 en dat betekent dat hij geen parochie meer krijgt en weg moet op 1 januari. John Dekimpe is een begrip in Kortrijk. Hij was vroeger studentenpastoor aan de Kulak. Hij is vanaf januari benoemd als meewerkend priester in het Woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kortrijk, maar ziet die job blijkbaar niet zo zitten.