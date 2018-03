Paters Westvleteren kwaad over bierstunt Nederlanders

De paters van de Sint-Sixtusabij in Westvleteren zijn niet te spreken over de bierstunt van de Nederlandse supermarkt Jan Linders.

Die verkochten gisteren eenmalig Trappist van Westvleteren aan net geen tien euro per fles. De supermarktketen had een voorraad van 300 kratten, goed voor zo’n 7.200 flesjes.

"Spijtige reclamestunt die moet stoppen"

“Hier wisten we niets van. We zijn bijna zeker dat verschillende mensen het bier gehamsterd hebben in opdracht van Jan Linders. Een spijtige reclamestunt waarbij ze het vijfvoud van de prijs vragen”, aldus de persvoorlichter van de paters.. De paters vragen in een brief om de actie te stoppen.

Verkoop aan woekerprijzen verboden

Kopers kunnen maximum twee kratten kopen en mogen het bier niet doorverkopen. Op de website van de paters wordt erop gewezen dat “het verkopen aan woekerprijzen verboden is overeenkomstig artikel 1 van de besluitwet van 14 mei 1946”. Afnemers die zich niet aan deze afspraken houden kunnen niet langer bier kopen via de abdij.

