Patiënt zwaar verbrand in ziekenhuis Izegem

In de Sint-Jozefskliniek in Izegem is een patiënt zwaar verbrand geraakt toen hij een sigaret opstak. De man is in levensgevaar, volgens de politie.

Het incident vond plaats rond 18u in de Sint-Jozefskliniek in de Ommegangstraat in Izegem. In de rookkamer van de afdeling neuro-psychiatrie raakte een patiënt zwaar verbrand. Toen hij een sigaret opstak, vatte zijn kledij vuur.

De verpleegkundigen konden de kledij onmiddellijk blussen maar de man raakte toch zwaar verbrand. Het interventieteam en de brandweer kwamen snel ter plaatse. Hierdoor was niemand anders in gevaar en was een evacuatie niet nodig.

De man werd na de eerste zorgen overgebracht naar het UZ in Gent. Hij is zwaar verbrand en is kritiek.

Politie en parket zijn een onderzoek gestart om te weten wat er precies is gebeurd.