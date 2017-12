Patiënten klagen over bevroren eten in ziekenhuis

De laatste weken liepen heel wat klachten binnen over de maaltijden in de campus van het AZ Delta langs de Brugsesteenweg in Roeselare, schrijft Het Nieuwsblad.

Ze klagen onder andere over bevroren maaltijden. In de campus loopt een proefproject, maar de overschakeling van een warme naar een koude lijn verloopt moeilijker dan verwacht. Het ziekenhuis verontschuldigt zich daarvoor. De maaltijden worden bereid in Nederland en in diepgevroren toestand naar Roeselare gebracht. Daar worden ze in een speciale kar opgewarmd. Maar blijkbaar niet lang genoeg.