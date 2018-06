Sven Coryn uit Brugge, in het dagelijkse leven patissier, heeft een opmerkelijke prestatie geleverd. Hij heeft met zijn fiets 8848 hoogtekilometers overwonnen.

Everesting. Dat is de naam van de prestatie die Sven voor elkaar kreeg. 8848 hoogtekilometers - de hoogte van de Mount Everest - overwinnen, in één activiteit, zonder slaap. Hij bracht via Twitter verslag uit van zijn straffe prestatie. Herbeleef hieronder wat hij voor elkaar kreeg.

Bekijk zijn verhaal op Twitter