Patrick Sercu heeft nu een eigen dreef

Patrick Sercu heeft voortaan een eigen dreef in Izegem. De wielerkampioen overleed vier jaar geleden, hij was ereburger in de stad. Maar een eigen straat had hij nog niet, tot nu.

Zijn zoon Christophe, zelf wielermanager, mocht de dreef mee inhuldigen. Sercu overleed vier jaar geleden maar ze zijn hem dus nog niet vergeten.

Bert Maertens, burgemeester Izegem : "Het is de bedoeling dat Patrick echt in beeld blijft, in de straten, in het centrum van de stad. Pal in het hart waar ook zijn Patrick Sercudreef ligt hebben we een mooi beeld, een foto van een overwinning in Roeselare, hier hebben we dat beeld een plaats kunnen geven net als een kunstwerkje. Ik denk dat dat een mooi eerbetoon is aan de wielerkampioen en de ereburger van onze stad, aan Patrick Sercu."

Straat én monument

De wielerkampioen heeft behalve zijn eigen straat inderdaad ook een herdenkingsmonument, vlakbij. Christophe Sercu, zoon van Patrick Sercu: "Dat doet uiteraard plezier. Het is grote vorm van erkentelijkheid van de stad naar mijn vader toe, dus dat doet wel enorm plezier. We zijn ook echt Izegemnaren, dus het past enorm."

SVO : De foto is er één zoals we Sercu vaak zagen. Hij was Olympisch- en wereldkampioen, won een indrukwekkende reeks wedstrijden, grote etappes en zelfs de groene trui in de Ronde van Frankrijk. Op de baan was hij heer en meester: hij won 88 zesdaagses, onder andere samen met Eddy Merckx. In de wielerwereld valt zijn naam nog geregeld.