Paulig (Roeselare) neemt Spaans bedrijf over

Paulig heeft in Roeselare twee productievestigingen voor tortilla’s, dinnerkits en chips en bouwt er momenteel aan een derde productiefaciliteit. De vestiging Poco Loco is er daar één van.

Het bedrijf neemt het innovatieve, in Spanje gevestigde bedrijf Liven over. De brede productportefeuille van Liven omvat innovatieve snacks op basis van maïs, groenten, granen en peulvruchten, maar ook glutenvrije en biologische producten.

"Naast de recente investering in een derde productiefaciliteit voor tortilla’s in Roeselare, is de overname van Liven een belangrijke stap in de uitvoering van onze groeistrategie. Het is onze ambitie om een van de snelst groeiende en winstgevende voedings- en drankenbedrijven in Europa te worden en een duurzame koploper in de sector te zijn. Dankzij de overname kunnen we ons aanbod aanvullen met nieuwe soorten snacks", aldus Rolf Ladau, CEO van Paulig.