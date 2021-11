PCR-testlabo's krijgen het druk en het is langer wachten op resultaat

Dat is ook het geval in het ziekenhuislabo van AZ Delta. Labodirecteur Dieter De Smet: "De testen in de labo's zijn exponentieel toegenomen, waardoor het ook drukker is. Na de afname van een PCR-test is er een continue transport naar ons labo in Rumbeke. Wanneer het daar aankomt, garanderen we een resultaat binnen de 24 uur. Momenteel halen wij dat ook. Voor de toegenomen drukte konden we de resultaten binnen de 8 uur kennen, maar dat verwachtingspatroon halen we niet meer. We merken ook dat andere labo's in onze provincie het drukker krijgen en het verwachtingspatroon van 24 uur niet meer halen. Daar is dat dan soms 36 uur tot 48 uur. Wij schalen onze capaciteit op, zoeken extra personeel, ook al is dat moeilijker te vinden."

Binnen de 24 uur

Ook in het laboratorium Bruyland in Kortrijk merken ze een enorme drukte. Het water staat hen aan de lippen. Andere taken worden uitgesteld om de vele coronatesten te kunnen controleren. De medewerkers werken tot ‘s avonds laat. Ze hebben ook een extra machine aangekocht om weer de resultaten binnen de 24 uur binnen te krijgen. “Momenteel halen we die 24 uur niet meer, ook al werken we enorm snel. Nu is het eerder 36 uur”, zegt Karen Bruyland. “Mensen zijn ook heel ongeduldig en bellen ons om hun resultaat te weten, maar zo verliezen we eigenlijk nog meer kostbare tijd"

Ook in het labo Van Poucke uit Kortrijk bevestigen ze de drukte, maar daar kunnen ze de resultaten binnen de 24 uur nog net halen. “Niet alleen door de hoge risicocontacten en symptomen testen mensen meer, ook zijn er meer mensen die willen reizen naar de Verenigde Staten en zich zo moeten laten testen,” zegt Dirk Bernard, labodirecteur.