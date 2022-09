In Peace Village komen vooral scholen en Britse jongeren logeren. Sally Meysman, directeur Peace Village: "Het is zo dat de bezetting in de wintermaanden iets minder is dan in de zomermaanden. En toch moeten we meer stoken dan in de zomer. Dat is de reden dat we sluiten, het is niet meer rendabel om open te houden."

Peace Village plant om half februari opnieuw gasten te ontvangen. Al zal dat afhangen van de mogelijke maatregelen die de overheid neemt, klinkt het hier.