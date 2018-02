Pechdiensten kijgen veel oproepen

VAB merkt omstreeks 08.00 uur een stijging met 65 procent, Touring een toename met 26 procent. Absolute cijfers geeft VAB niet; Touring zegt op een normale maandagochtend ruim 4.600 oproepen te krijgen.

"Van de oproepen bij de VAB-Alarmcentrale gaan er twee op de drie over startproblemen, waar dat op een normale winterdag zowat 35 procent is", zegt VAB-woordvoerster Joni Junes. Ook komen er oproepen binnen voor vastgevroren handremmen of deuren of kofferdeksels die niet opengaan.

Geen heet water

Junes roept automobilisten dan ook op om de handrem niet te gebruiken de komende dagen, maar de wagen in versnelling te parkeren. Ruiten en sloten ontdooien doe je beter niet met heet water, omdat dit tot beschadigingen kan leiden.

Bij Touring is de week "zeer druk" van start gegaan na een rustig weekend. "Sinds middernacht staat de teller op 26 procent meer oproepen", zegt Eric Bosman van Touring. "Mensen zijn dit weekend vaak binnengebleven en hebben geen maatregelen genomen. De auto is blijven stilstaan, waardoor ze maandagochtend startproblemen ondervinden."

Bosman verwacht dat het de hele dag nog druk zal blijven in de alarmcentrale. De wachttijd voor mensen met pech bedraagt bij Touring maandagochtend gemiddeld anderhalf uur, of dubbel zo lang als op een gewone maandagochtend.