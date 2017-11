De kinderafdeling van het Sint-Jan ziekenhuis Campus Serruys in Oostende is helemaal vernieuwd.

Het gaat om een grote investering van 3,5 miljoen euro. En die was hard nodig. De pediatrie huisde 15 jaar lang in containers. Die hebben nu plaats gemaakt voor een nieuw en kindvriendelijk gebouw waar alle diensten van de pediatrie samenzitten. Dat is zowel voor de artsen, verplegers als voor de patiënten veel beter.