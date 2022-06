Pedofiele ex-pater vrij onder voorwaarden in Canada

De Roeselaarse ex-pater Eric Dejaeger is in Canada vrijgelaten onder voorwaarden. De West-Vlaming misbruikte tussen 1975 en 1982 verschillende kinderen in Canada.

In februari 2015 werd Dejaeger veroordeeld tot 19 jaar cel voor 32 seksuele misdrijven, gaande van verkrachting tot blootstelling aan bestialiteiten, op Inuït-kinderen in de arctische gemeenschap in Igloolik tussen 1978 en 1982. Later dat jaar werd hij nog eens veroordeeld voor feiten tussen 1975 en 1978, in het Newman Theological College in Edmonton, waar hij toen studeerde. De slachtoffers waren toen tussen de zes en negen jaar oud. Het ging in totaal om vier aanklachten: twee aanklachten voor grove obsceniteiten, en de aanranding van een jongen en een meisje.

Omdat Dejaeger in 2015 al 4 jaar in voorhechtenis zat, wordt hij nu al, na zo’n 10 jaar cel, onder voorwaarden vrijgelaten. Hij mag geen contact hebben met kinderen of met de slachtoffers, en hij moet elke avond terugkeren naar zijn opvangplaats. Hij mag niet terugkeren naar België.

