Peeters vindt voorzittersambities Vanderjeugd "voorbarig"

Uittredend Vlaams parlementslid voor Open Vld Francesco Vanderjeugd maakte woensdag bekend dat hij de nieuwe voorzitter van de Vlaamse liberalen wil worden. De West-Vlaming is kritisch voor het tegenvallende verkiezingsresultaat en de campagne van zijn partij, en wil als voorzitter naar eigen zeggen meer naar de basis luisteren. Open Vld organiseert normaal gezien volgend jaar voorzittersverkiezingen.

Minister van Energie in de uittredende Vlaamse regering Lydia Peeters vindt die kandidatuur "voorbarig". Dat zei ze donderdag in de marge van een persconferentie bij distributienetbeheerder Fluvius over de uitrol van de digitale meter. "Iedereen mag natuurlijk ambitie hebben, maar het is nog heel, heel vroeg om je nu al kandidaat te stellen. De verkiezingen zijn pas in maart 2020", aldus Peeters. "Bovendien zijn de huidige voorzitster en het partijbestuur momenteel met heel wat andere belangrijkere zaken bezig, zoals de regeringsformaties."