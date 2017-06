Peil De Blankaart fors gedaald

In het waterproductiecentrum De Blankaart, vlak bij de IJzer in Woumen, maakt het bedrijf De Watergroep drinkwater voor een derde van alle West-Vlamingen.

Dit waterspaarbekken is maar liefst 60 ha of 120 voetbalvelden groot. Het water komt vooral uit het IJzerbekken. In de zomerperiode gaat van hier uit dagelijks 28.000 kubieke meter drinkwater naar verschillende regio’s in de provincie.

Om nu aan de vraag te voldoen pompen ze extra water op, of kopen ze het aan bij andere waterbedrijven. Kathleen De Schepper, De Watergroep: “Normaal gezien heeft het bekken een vulhoogte tot 5,20 m en momenteel zitten we op 3,70 m. Dat is voldoende voor de komende weken. We moeten spaarzaam zijn en kijken ook naar alternatieven die we gebruiken. We pompen water op uit grondwaterlagen en kopen ook meer aan bij andere waterbedrijven.”