Peren groter en sappiger door regenval

Alles heeft natuurlijk te maken met de vele regen. Ons land is de derde grootste producent van peren in de wereld maar in onze provincie is de perenteelt eerder beperkt. Op de fruithoeve Lambrecht-Baart in Sint-Eloois-Vijve is de oogst nu volop aan de gang.

Op de fruithoeve Lambrecht-Baart staan er 10 ha fruitbomen. De helft appelen en de helft peren. De eerste oogstperen- en appelen zijn al binnen. Nu is het aan de Conference en Durondeau-peren.

"De peren die we vandaag plukken, dienen voor lange bewaring. Die peren kunnen we in april, mei en zelfs in juni nog verkopen. De peren die we volgende week plukken, zijn iets rijper en gaan we eerst verkopen", klinkt het.