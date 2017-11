Performance Het Vlot: artiest bevrijdt zichzelf uit marmeren blok

In het gerechtsgebouw zal hij enkele dagen lang stukken uit het blok kappen om zich langzaamaan te bevrijden. Die performance is ook live te volgen online.

Het leven van de artiest in zijn meest vereenzaamde en meest geconcentreerde vorm dus.

De internationale tentoonstelling ‘Het Vlot’ brengt topwerken op bijzondere locaties in Oostende. Curator Jan Fabre nodigde meer dan 70 Belgische en internationale kunstenaars uit om te werken rond het werk ’Het Vlot van de Medusa’, een wereldberoemd schilderij van Théodore Géricault. Het hart van de tentoonstelling ligt in MuZee, het kunstmuseum aan zee in de Romestraat. Daarnaast kan je op meer dan twintig locaties genieten van performances. Daarmee ontdekt je met Het Vlot niet alleen kunst maar ook de stad. Het Vlot loopt tot midden april.