"Periode was zwaar om dragen": Vrijgesproken schepen De Haan reageert voor het eerst

Schepen Marleen De Soete in De Haan reageert voor het eerst zelf op de rechtszaak waarin ze is vrijgesproken. Ze was genoemd in een zaak van hacking van de computer van de voormalige bestuurssecretaris.

Het oorspronkelijke dossier waarbij andere leden van het vorige gemeentebestuur zich zouden hebben verrijkt in een procedure van onteigeningen voor een fietspad, is door het gerecht nog niet ten gronde onderzocht. Schepen Marleen De Soete schreeuwt ook na haar vrijspraak haar onschuld uit.

Zes jaar lang werd ze er van verdacht dat ze samen met andere leden van het schepencollege strafbare feiten pleegde in de administratie van De Haan. Het dossier is van de turbulente vorige legislatuur, maar nu blijkt de schepen dus volledig onschuldig.

"Dit was een moeilijke periode, moeilijk om dragen," zegt De Soete daarover. "Ik ben zes jaar meegesleurd in een onderzoek terwijl ik wist dat ik helemaal niets heb misdaan. Belangrijk is dat mijn vrijspraak definitief is. Er is geen beroep aangetekend. Ik hoop dat het andere gerechtelijke onderzoek, met betrekking tot het fietspad eindelijk op een serieuze manier wordt aangepakt en dat men daar zijn werk van maakt."

De Soete en haar 2 collega's wilden naar eigen zeggen de zelfverrijking van leden van het college aan de kaak stellen en onderzoeken. Maar het parket mikte vooral op de hacking om de vermeende fraude te bewijzen en níet op de fraude zelf.

"We zijn teleurgesteld dat een ander dossier al 6 jaar stil ligt en dat de belastingbetaler daar veel meer zou aan gehad hebben dan aan dit circus," besluit De Soete.

