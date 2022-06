PERPLX steunt jonge artiesten

Op verschillende locaties in Kortrijk en Marke waaronder de Budascoop toonde jong talent dit weekend hoe goed ze kunnen jongleren of met messen gooien. PERPLX is uitgegroeid tot meer dan het jaarlijkse circusfestival in de zomer. Het hele jaar door faciliteert het residenties of coproducties waar of waarmee jonge makers aan hun voorstellingen kunnen werken. Daarna zorgen ze ook voor een podium om die creaties aan de wereld te tonen, zoals op Vitrine PERPLX.

Broers Simon en Vincent Bruyninckx zijn twee van de gelukkigen die in het project zijn gestapt. Met ‘Bit By Bit’ brengen ze een acrobatische en eerlijke show. Verbonden met een mondstuk en een touw houden ze elkaar in evenwicht enkele meters boven het podium. Voor de onversneden topsport beginnen ze al drie uur voor het begin van de voorstelling op te warmen. Ook het publiek keek met open mond naar de kunsten van de indrukwekkende broers.