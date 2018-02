Perrigo eist fortuin van Marc Coucke

Dat schrijven de kranten van Mediahuis maandag. Coucke riskeert in theorie zijn volledige vermogen. Perrigo heeft zijn claim recent ingediend bij een arbitragecommissie. Het gaat om een lijvig en stevig onderbouwd document, zeggen meerdere bronnen aan De Standaard. Perrigo beschuldigt in de bundel Coucke en Waterland ervan op frauduleuze manier de financiën van Omega Pharma mooier te hebben voorgesteld. Zowel door kunstmatige omzet te creëren als door het sturen van de schuldenpositie. Een panel van arbiters moet uitmaken of het effectief om fraude gaat of eerder om het met boekhoudkundige trucjes opsmukken van de jaarrekening. Wegens de omvang en het complexe karakter van het dossier zal het naar verwachting tot 2021 duren voor Coucke weet of Perrigo gelijk krijgt. Coucke diende ook al een tegenclaim in. Hij zegt dat Perrigo niet te goeder trouw handelde bij de overname van Omega Pharma.