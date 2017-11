Perro verwarmt de harten in woonzorgcentrum

In het rust- en verzorgingstehuis Manoir Fleuri in Menen is een nieuwe bewoner aangekomen: de zwarte labrador Perro.

Perro, die een jaar oud is, werd als pup opgenomen in het opleidingsprogramma van Vrienden der Blinden in Koksijde. Het was de bedoeling dat hij een toekomst uit zou bouwen als blindengeleidehond, maar uit een medisch controle bleek dat zijn heupen niet honderd procent in orde zijn.

Omdat Perro al een bepaald traject had afgelopen, is beslist om hem een toekomst te geven als knuffelhond bij de residenten van het woonzorgcentrum. Momenteel verblijft hij nog in een gastgezin, maar het is de bedoeling dat hij later ook in het centrum blijft.