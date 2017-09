Perrons worden verhoogd in station Ieper

Er zal amper hinder zijn voor de reizigers.

Infrabel start volgende week met het verhogen van de perrons in Ieper. Dat moet het in-en uitstappen van de reizigers vergemakkelijken. Want soms moeten de mensen nu een halve meter hoog klimmen als ze een trein op willen. Of een halve meter diep stappen als ze de trein willen verlaten. Infrabel zal meteen ook van de gelegenheid gebruik maken om blinde geleidetegels te leggen. De werken zullen uitgevoerd worden in 4 deelfasen en duren tot de zomer van 2018.