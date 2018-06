Personeel AZ Delta voelt zich uitgeperst

De vakbonden van het personeel van het ziekenhuis AZ Delta, met onder meer vestigingen in Roeselare en Menen, hebben vanochtend pamfletten uitgedeeld.

Volgens hen is het personeel de speelbal van het ziekenhuisbeleid en gaat het gebukt onder een golf van reorganisaties en veranderingsprocessen. "Wij hebben niets tegen ambitie", zeggen de vakbonden, "maar wel als die ambitie ten koste gaat van de zorg voor de medewerkers op de werkvloer. Het management houdt al een hele tijd de personeelsinzet in een budgettaire wurggreep waardoor stilaan de zorg voor de patiënt en de zorg voor het personeel in gevaar kom".

Ze hekelen onder meer de ondermaatse personeelsbestaffing, het hoge ziekteverzuim als gevolg van overbelasting en de vele overuren. Ze dreigen ermee niet mee te werken aan het behalen van een extern kwaliteitslabel dat het ziekenhuis in het najaar wil behalen.