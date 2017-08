Personeel gevangenis Ruiselede staakt

De werknemers staken uit onvrede met een maatregel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om gedetineerden met een celstraf van maximaal tien jaar in verlengd penitentiair verlof te plaatsen. Volgens de bonden gaat het om een artificiële maatregel om de overbevolkingscijfers op te poetsen, terwijl de werkdruk alleen maar stijgt.

Minister Geens kwam begin juli op de proppen met het verlengd penitentiair verlof voor gedetineerden met een celstraf van maximaal tien jaar, een maatregel om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken. Het idee is dat een beperkte groep gedetineerden onder voorwaarden de ene week wel en de andere week niet in de gevangenis verblijft.

Amper een maand nadat de nieuwe regeling is ingegaan, legt het personeel in Ruiselede het werk neer. "De maatregel is eind juni aan het personeel voorgesteld als een middel om de werkdruk te verlagen. Maar nu blijkt dat de gedetineerden die in verlof gaan gewoon vervangen worden door gevangenen uit andere inrichtingen", klaagt vakbondsafgevaardigde van ACOD Robbie De Kaey. Volgens hem is de werkdruk er zelfs alleen maar door toegenomen, omdat de verhuis van gevangenen uit andere inrichtingen veel administratieve en andere rompslomp met zich meebrengt.

Tamme houding

De vakbonden hadden bij de bekendmaking van de plannen van de minister al een stakingsaanzegging ingediend voor de gevangenis van Ruiselede. Volgens De Kaey volgde dan nog op verschillende momenten een overleg met het Kabinet-Geens, maar viel de vraag van de bonden om het verlengd penitentiair verlof pas na een gepland evaluatiemoment in september in te voeren, daar op een koude steen. Het kabinet nam volgens De Kaey een vrij "tamme" houding aan in het dossier, en de regionale gevangenisdirectie bleef de plannen tot dinsdagnamiddag nog met vuur verdedigen, klinkt het.

Voorlopig blijft de staking beperkt tot de gevangenis van Ruiselede. "Als andere inrichtingen in een soortgelijke situatie komen dan sluit ik niet uit dat er ook daar wordt overgegaan tot staking, maar voorlopig zijn daar geen indicaties voor", zegt De Kaey.

Het kabinet van minister Geens reageert zelf niet op de staking, maar verwijst door naar het Gevangeniswezen. Woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen bevestigt dat de zeven plaatsen die in Ruiselede vrijkomen door het verlengd penitentiair verlof, opgevuld worden door gedetineerden uit overbevolkte gevangenissen zoals bijvoorbeeld de gevangenis van Brugge. "We ontkennen niet dat dit wekelijks enkele uren extra werk met zich meebrengt, maar we bekijken de werkdruk globaal, dus niet per gevangenis maar over alle gevangenissen heen", aldus Van de Vijver. Ze vraagt om solidariteit onder het personeel van alle instellingen. De komende dagen zal verder overlegd worden over de situatie.