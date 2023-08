Personeel nieuw fusieziekenhuis AZ Oostende is ongerust: "We weten nog niets"

Eén van hen schreef een open brief naar de directie en vanmorgen zijn zo'n 100 personeelsleden als protest even naar buiten gekomen tijdens hun shift.

Twee jaar na de aankondiging dat Oostende zich terugtrekt uit de fusie met het Brugse AZ Sint Jan en kiest voor een fusie met AZ Damiaan, is de bezorgdheid nog altijd groot. Carine Debaenst, zorgkundige Campus Henri Serruys Oostende: "Ik heb een open brief geschreven. Als personeel van het Serruysziekenhuis weten wij nog niets over ons personeelsstatuut. We weten niets over onze shifts, over de arbeidsovereenkomst. Het is nu welletjes geweest. Ook het personeel van Damiaan weet niet hoe het in zijn werk zal gaan. Het kan niet meer dat we zo in onwetendheid gelaten worden. Op twee maanden van de overgang van het ene ziekenhuis naar het andere."

Straks op 1 november moet AZ Oostende echt opstarten. Morgen is er eindelijk nog eens overleg tussen het stadsbestuur, de nieuwe ziekenhuisdirectie en de vakbonden. Rijkelijk laat, zeggen ook de vakbonden. Martine Dewitte, ACV Openbare diensten Oostende: "Eindelijk. De beslissing tot fusie dateert al van 2021. Al die tijd hebben we niets gehoord. We begrijpen dat dit een ingewikkeld en moeilijk dossier is. Voor ons vakbonden is het personeel belangrijk. Wat gebeurt er met al die mensen? Wat houdt het in, is er het beloofde behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden? Als een functie niet meer bestaat, wat gebeurt er met het loon van die persoon? Dat zijn allemaal vragen waar die mensen al maanden mee zitten."

Constructief overleg

De bonden vragen al maanden om grondig overleg, maar dat kwam er nooit, zeggen ze. Alexander Haesaert, ACOD West-Vlaanderen: "Wij hopen dat er morgen schot in de zaak komt. Het sleept al heel lang aan. We staan twee maanden voor de fusie. En er is nog altijd geen enkele zekerheid over welk statuut de mensen gaan hebben, waar ze werken en in welke hoedanigheid. Dat is wel rijkelijk laat."

De voorzitter van het nieuwe Oostendse fusieziekenhuis, burgemeester Bart Tommelein, en de voorzitter van campus Serruys willen voorlopig niet voor de camera reageren. Ze hopen op constructief overleg morgen en zeggen dat mensen zich nodeloos ongerust maken.