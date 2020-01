Personeel Picanol leert verdachte mails herkennen

Bij weefmachinefabrikant Picanol in Ieper krijgt het personeel een opleiding cybersecurity om verdachte mails te herkennen. Intussen is de productie volledig hervat na de cyberaanval van twee weken geleden.

Zo'n 1.500 personeelsleden zijn momenteel aan de slag. De heropstart na de cyberaanval verloopt relatief goed, zegt het bedrijf. "Hier en daar zijn er nog wat kleine probleempjes". Ook in de vestigingen in China en Roemenië is het werk hervat.

Cybercriminelen blokkeerden twee weken geleden het computersysteem van Picanol en eisten geld om het opnieuw te versleutelen.

(lees verder onder de foto)

Het aandeel van Picanol is nog steeds geschorst op de beurs. De financiële impact van de cyberaanval is voorlopig nog niet berekend. Picanol hoopt om volgende week weer genoteerd te zijn op de beurs.

BEKIJK OOK: