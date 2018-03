Personeel uitgebrand parketbedrijf weer aan het werk

Bij het parketbedrijf van Franky De Smet in Oudenburg is iedereen weer aan de slag.

Een zware brand zaterdagmorgen vroeg legde het bedrijf volledig in de as. Maar de ondernemer zat de jongste dagen niet stil. Hoewel er van de werkplaats, het magazijn en de toonzaal niks meer overblijft. Ook alle machines en bestelwagens gingen in de vlammen op.

"We hebben zaterdag samen gezeten met alle medewerkers om te kijken hoe we de zaken konden aanpakken", zegt de bedrijfsleider. "We hebben de nodige bestelwagens samengekregen en de machines en het materiaal. Deze morgen is iedereen gestart". Franky De Smet spreekt van een mooi verhaal van solidariteit.

