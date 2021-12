Personeelstekort: bakkerijen en slagerijen sluiten tijdens eindejaar

En dat heeft niet meteen iets met corona te maken. Vaak vinden ze geen personeel en als ze die al vinden moeten ze die krachten ook extra betalen op een feestdag.

Slagerij en traiteur Finesse in Zwevezele blijft wel open tijdens de feestdagen, maar je kunt er niet terecht voor eindejaarsbestellingen. “Er zijn te weinig mensen die in de stiel afstuderen. Er zit niets anders op dan dit”, zegt slager Cris. Het is de eerste keer in 24 jaar dat de slager zoiets meemaakt.

Ook bakkerij Bekaert in Kortrijk kampt met een personeelstekort. Daar houden ze de deuren gesloten vanaf 24 december tot 4 januari.