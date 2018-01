Personeelstekort bij politie Brugge

De Brugse politie kampt met een groot personeelstekort maar het is moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. Daarom onderzoekt de politie hoe ze meer kan samenwerken met burgers.

Het korps in Brugge telt 381 agenten, dat zijn er 38 te weinig. Door het personeelstekort moeten de agenten in Brugge veel overuren presteren. Alles bij elkaar waren dat er vorig jaar meer dan 47.000. De politie wordt vooral ingezet tijdens voetbalwedstrijden en andere evenementen. Andere taken verdwijnen wat op de achtergrond. Korpschef Dirk Van Nuffel benadrukt wel dat het personeelstekort niet ten koste gaat van de veiligheid van de inwoners en de toeristen.

Om het probleem aan te pakken wil de politie nu meer agenten aanwerven, maar er zijn weinig jonge, pas afgestudeerde agenten beschikbaar. De politie van Brugge onderzoekt daarom hoe ze nog meer kan samenwerken met burgers, via buurtinformatienetwerken bijvoorbeeld.