Persoon van woonboot gehaald met ladderwagen in Veurne

De brandweer werd vrijdagavond opgeroepen voor een evacuatie van een persoon van op een woonboot die in het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort ligt ter hoogte van het Jaagpad in Veurne.

Omdat de man niet met de ambulanciers van de ziekenwagen van de boot kon gehaald worden, de loopbrug tussen de wal en de boot was immers nogal smal, werd de ladderwagen van de brandweer erbij gehaald om de man te evacueren. De man werd even later probleemloos bij de ziekenwagen en de MUG-dienst afgezet. Hij werd nadien naar het ziekenhuis overgebracht.